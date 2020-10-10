После атаки пчелы Боттас добыл еще одну победу в Формуле-1

На автодроме "Нюрбургринг" в Германии завершилась квалификация Гран-при Айфеля Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".
Отметим, что именно Валттери Боттас выиграл предыдущий Гран-при, в Сочи. Финну тогда не помешало даже то, что в начале гонки в него врезалась здоровенная пчела.
Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.25,269
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,256
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,293
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,766
5. Александер Албон ("Ред Булл") +0,778
6. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,954
7. Эстебан Окон ("Рено") +0,973
8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,189
9. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,435
10. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,440
Не вышли в третий сегмент
11. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.26,738
12. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.26,776
13. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.26,848
14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.26,936
15. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.27,125
Не вышли во второй сегмент
16. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.27,552
17. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.27.564
18. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.27,812
19. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.27,817
20. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") – 1.28,021
Добавим, что в воскресенье, 11 октября, со второй позиции на стартовой решетке Льюис Хэмилтон будет атаковать рекорд Михаэля Шумахера, за свою карьеру выигравшего 91 Гран-при Формулы-1. Британцу нужна всего одна одна победа, чтобы догнать по этому показателю Шуми.
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