После атаки пчелы Боттас добыл еще одну победу в Формуле-1

На автодроме "Нюрбургринг" в Германии завершилась квалификация Гран-при Айфеля Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

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Отметим, что именно Валттери Боттас выиграл предыдущий Гран-при, в Сочи. Финну тогда не помешало даже то, что в начале гонки в него врезалась здоровенная пчела.

Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.25,269

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,256

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,293

4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,766

5. Александер Албон ("Ред Булл") +0,778

6. Даниэль Риккардо ("Рено") +0,954

7. Эстебан Окон ("Рено") +0,973

8. Ландо Норрис ("Макларен") +1,189

9. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1,435

10. Карлос Сайнс ("Макларен") +1,440

Не вышли в третий сегмент

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11. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.26,738

12. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 1.26,776

13. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.26,848

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.26,936

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.27,125

Не вышли во второй сегмент

16. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.27,552

17. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.27.564

18. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.27,812

19. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.27,817

20. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") – 1.28,021

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Добавим, что в воскресенье, 11 октября, со второй позиции на стартовой решетке Льюис Хэмилтон будет атаковать рекорд Михаэля Шумахера, за свою карьеру выигравшего 91 Гран-при Формулы-1. Британцу нужна всего одна одна победа, чтобы догнать по этому показателю Шуми.

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