Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России. Завтра он может побить рекорд Шумахера

Британский пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при России. На автодроме в Сочи действующий чемпион показал рекордное время – 1.31,304, и завоевал 96-ю поул-позицию в карьере.
Со второго места на стартовой решетке будет стартовать гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а третье время показал партнер Хэмилтона по "Мерседесу" Валттери Боттас.
Напомним, что на Гран-при России Хэмилтон может повторить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Формулы-1. На данный момент на счету немца 91 победа на этапах "Королевских гонок", у британца – на одну меньше. Гонка состоится в воскресенье, 27 августа.
Кстати, ранее мы писали, что состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы. Сейчас Михаэль находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает.
Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед:
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