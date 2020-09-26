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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России. Завтра он может побить рекорд Шумахера

26 сентября, 16:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вместе с британцем с первого ряда стартовой решетки будет начинать гонку Макс Ферстаппен

Британский пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при России. На автодроме в Сочи действующий чемпион показал рекордное время – 1.31,304, и завоевал 96-ю поул-позицию в карьере.

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Со второго места на стартовой решетке будет стартовать гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а третье время показал партнер Хэмилтона по "Мерседесу" Валттери Боттас.

Напомним, что на Гран-при России Хэмилтон может повторить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Формулы-1. На данный момент на счету немца 91 победа на этапах "Королевских гонок", у британца – на одну меньше. Гонка состоится в воскресенье, 27 августа.

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Кстати, ранее мы писали, что состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы. Сейчас Михаэль находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает.

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Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед:

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при России

Источник: Сегодня|Спорт

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