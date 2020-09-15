В Беларуси неожиданно "выдвинули" в президенты автогонщика из Финляндии

Уже не первую неделю на улицах Беларуси продолжаются протесты. Люди выступают против победы на президентских выборах Александра Лукашенко. И один из митингующих предложил неожиданную кандидатуру на пост нового главы государства. Мужчина принес на площадь плакат с портретом чемпиона Формулы-1 2007 года Кими Райкконена. Тогда как последний Гран-при с жуткими авариями выиграл Хэмилтон.

"Кими в президенты! Потому что он знает, что делает", — гласила надпись на плакате.

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Этот слоган – отсылка к знаменитой фразе Райкконена, которую он адресовал своему инженеру на Гран-при Абу-Даби в сезоне-2012, когда еще выступал за "Лотус". Командный мостик пытался что-то подсказать Кими. Но гонщик оборвал инженера, заявив: "Оставьте меня в покое. Я знаю, что делаю". И финский чемпион был прав – он выиграл ту гонку.

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Напомним, что 40-летний финский автогонщик – чемпион мира 2007 года, дважды он был вице-чемпионом (в 2003 и 2005 годах) и трижды бронзовым призером (в 2008, 2012 и 2018 годах). В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 Райкконен выступал за команду "Феррари". В конце 2018 года перешел в "Заубер", переименованный перед началом сезона-2019 в "Альфа-Ромео".

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Ранее мы сообщали, что 18-летний украинец впервые в истории выиграл гонку Формулы-4 во Франции. Киевлянин Иван Пеклин пытается достичь вершин в автоспорте, стремясь попасть в Формулу-1.

Смотрите, как готовился к новому сезону в Формуле-1 Райкконен

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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