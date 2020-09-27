Здоровенная пчела врезалась во время гонки в победителя Гран-при России

Финский пилот "Мерседеса" едва не сошел с трассы в Сочи из неожиданного столкновения с насекомым

Победитель Гран-при России-2020 Валттери Боттас рассказал о неожиданной проблеме, с которой столкнулся на старте успешной для себя гонки в Сочи. Напомним, начинал ее финн с третьей строчки, но финишировал первым, оставив у себя за спиной Ферстаппена и Хэмилтона.

"Я понимал, что первая возможность опередить Льюиса будет на старте, и, конечно, попытался, но у меня возникли серьезные сложности, потому что о визор ударилась здоровенная пчела или что-то вроде того! Из-за этого я не видел, где нужно тормозить, и слишком широко зашел в поворот", – признался в комментарии BBC финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас

"Но я знал, что впереди еще вся гонка, и поскольку я ехал на шинах Medium, у меня еще будут возможности, так что сдаваться я не собирался. Уже когда Льюис был оштрафован, я оказался на свободной трассе и чувствовал, что еду в прекрасном темпе и что все под контролем"

"Разумеется, я очень рад, что вновь одержал победу, ведь предыдущая была уже довольно давно. Мне удалось отыграть несколько очков по отношению к Льюису, и теперь надо постараться сохранить набранный темп в оставшихся гонках. Я продолжу атаковать, и посмотрим, чем все закончится"

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Валттери Боттас / Фото: Reuters

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Отметим, что благодаря победе в Сочи финн Боттас сократил отставание от лидирующего в личном зачете напарника Хэмилтона до 44 очков. У Льюиса сейчас 205 пунктов, у Валттери – 161, идущий третьим Ферстаппен имеет 128 баллов.

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