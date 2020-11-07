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Знойная брюнетка зацеловала украинского футболиста с коронавирусом (фото)

7 ноября, 18:58

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга Евгения Шахова из афинского клуба АЕК также чувствует себя неважнецки - у нее температура и кашель

Жена украинского полузащитника греческого клуба АЕК Евгения Шахова, у которого обнаружили коронавирус после запорожской победы над "Зарей" в Лиге Европы, трогательно поздравила мужа с очередной годовщиной их брака.

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Сексапильная брюнетка Алена Шахова опубликовала у себя в Instagram фотографии, на которых она зацеловывает футболиста, попивающего в это время кофе. "С пятой годовщиной нашей свадьбы! Спасибо тебе, душа моя, за все!" – подписала эти кадры Алена.

При этом накануне Алена Шахова у себя в сторис с горькой улыбкой рассказала следующее: "Женька сделал "классный" подарок нам на годовщину – положительный тест на COVID. Я думаю, что я тоже заболела. Завтра еду на тест. У меня 37,2. Вчера был легкий кашель. Я не переживаю, не паникую. Уже насмотрелась, кто как болеет, что кто пьет. Пересидим дома, переболеем. Может я, конечно, и не ковидная. Но навряд ли... С Женькой мы живем на разных этажах. Пока что".

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Положительный ли результат теста на коронавирус у самой Алены, девушка пока не сообщила.

Напомним, ранее жена Евгения Шахова показала шикарный бассейн их дома в Афинах, охарактеризовав свой восторг одним словом: "Балдеж".

Смотрите, как Шахов и его АЕК обыграли "Зарю" 4:1

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Евгений Шахов АЕК Греция WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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