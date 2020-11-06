Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вот так погостили! АЕК привез из Украины шестерых с коронавирусов, среди них – Шахов

6 ноября, 20:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все зараженные отправилась на самоизоляцию, а сегодняшнюю тренировку команды отменили

Четыре игрока греческого АЕКа и два члена технического персонала сдали положительные тесты на коронавирус после возвращения из Украины, где они вчера в Запорожье играли с луганской "Зарей" в Лиге Европы (4:1). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Реклама

Игроки с положительным результатом теста: Петрос Манталос, Стратос Сварнас, Евгений Шахов и Нассим Хнид. Три первых принимали участие во вчерашнем матче, а Манталос даже отличился забитым мячом.

Все инфицированные члены команды уже были изолированы и будут находиться под наблюдением в течение ближайших двух недель. Также под контролем будут другие члены команды, побывавшие в Украине. При этом, сегодняшняя тренировка АЕКа была перенесена.

В тренде
"Барселона" – "Динамо": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Отметим, что АЕК и "Заря" 26 ноября должны сыграть между собой в Греции в рамках четвертого тура группового этапа. На данный момент луганчане идут на последнем месте в турнирной таблице группы G, а греки с тремя очками расположились на третьем месте.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы коронавирус Евгений Шахов АЕК Греция

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три автоФутбол
В стельку пьяный футболист
В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)Футбол
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять