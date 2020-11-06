Вот так погостили! АЕК привез из Украины шестерых с коронавирусов, среди них – Шахов

Все зараженные отправилась на самоизоляцию, а сегодняшнюю тренировку команды отменили

Четыре игрока греческого АЕКа и два члена технического персонала сдали положительные тесты на коронавирус после возвращения из Украины, где они вчера в Запорожье играли с луганской "Зарей" в Лиге Европы (4:1). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Игроки с положительным результатом теста: Петрос Манталос, Стратос Сварнас, Евгений Шахов и Нассим Хнид. Три первых принимали участие во вчерашнем матче, а Манталос даже отличился забитым мячом.

Все инфицированные члены команды уже были изолированы и будут находиться под наблюдением в течение ближайших двух недель. Также под контролем будут другие члены команды, побывавшие в Украине. При этом, сегодняшняя тренировка АЕКа была перенесена.

Отметим, что АЕК и "Заря" 26 ноября должны сыграть между собой в Греции в рамках четвертого тура группового этапа. На данный момент луганчане идут на последнем месте в турнирной таблице группы G, а греки с тремя очками расположились на третьем месте.

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