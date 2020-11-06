Видео голов и обзор матча "Заря" – АЕК в Лиге Европы

Голы и лучшие моменты матча Лиги Европы в Запорожье

Луганская "Заря " уступила греческому АЕКу в третьем туре группового этапа Лиги Европы. У гостей голы забивали Танкович, Манталос и дубль на счету Ливайи. Луганчане смогли размочить счет лишь за 9 минут до окончания основного времени, когда все было уже ясно.

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Луганский клуб остался на последнем месте в турнирной таблице группы G, АЕК набрал три балла и занимает третью строчку, а лидирует в квартете "Лестер", разгромивший в параллельном матче "Брагу" (4:0).

"Заря" – АЕК – 1:4

Голы: Кочергин (81) – Танкович (6), Манталос (34), Ливая (54, 81)

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Абу-Ханна, Кочергин, Хомченовский (Фаворов, 59), Кабаев (Гладкий, 59), Юрченко, Лунев (Назарина, 46), Цыганик, Громов (Сайядманеш, 46).

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АЕК: Цинтотас, Сварнас, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Манталос (Ботос, 85), Шахов (Шабанаджович, 70), Танкович (Ансарифард, 75), Крстичич (Галанопулос, 85), Неделчару, Ливая.

Предупреждения: Манталос (30), Вернидуб (66), Ансарифард (77), Инсуа (87).

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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