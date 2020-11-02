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Эмоциональный гол украинца принес волевую победу греческому АЕКу

2 ноября, 10:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник Евгений Шахов забил первый мяч за новую команду

Украинский футболист Евгений Шахов отличился первым голом за греческий АЕК. Причем, он принес своей команде волевую победу, а затем бурно отпраздновал взятие ворота соперника. Напомним, в сентябре Шахов подписал двухлетний контракт с греками на миллион евро. Полузащитник, который в 2015 году в составе "Днепра" становился финалистом Лиги Европы, будет получать в афинском клубе 500 тысяч евро за сезон.

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Вчера вечером АЕК принимал ОФИ и пропустил уже на шестой минуте. В конце первого тайма хозяева сравняли счет, а на 74-й минуте Шахов забил победный мяч – 2:1. Украинец продрался по левому флангу обороны ОФИ и пробил мимо вратаря в дальний угол, после чего побежал праздновать взятие ворот к трибунам.

Премьерный гол Евгения позволил АЕКу обойти бывший клуб нашего хавбека, ПАОК, набрать 13 очков после шести туров и выйти на третье место. "Олимпиакос" имеет столько же баллов, но провел на игру меньше. Лидирует с 16 пунктами в активе "Арис".

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Неделю назад супруга украинского футболиста показала шикарный бассейн их дома в Греции.

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Вспомним, как Евгений забивал мяч в составе сборной Украины:

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футбол гол Евгений Шахов АЕК Греция
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