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Зидан оставил Лунина в запасе и "Реал" потерял очки в первом матче сезона

21 сентября, 08:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

В составе "Реала" сыграло четыре игрока, родившихся после 2000-го года

Мадридский "Реал" начал защиту титула чемпиона Испании с ничьей против "Реал Сосьедад". Команды встречались во втором туре Примеры, так как мадридцы пропускали стартовый тур из-за участия в еврокубках в августе.

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Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан решил поэкспериментировать и первым в Испании выпустил на поле четверых игроков, родившихся после 2000-го года – Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса, Марвина и Серхио Аррибаса. Тем не менее, в стартовом составе не нашлось места для украинского вратаря Андрея Лунина, который весь поединок провел на лавке запасных. Хотя накануне Лунин решительно показал готовность к старту "Реала" в чемпионате Испании.

"Реал Сосьедад" – "Реал" – 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Порту, Гевара (Урко Гонсалес, 89), Мерино, Барренечеа (Баутиста, 75), Ойарсабаль (Янузай, 74), Исак (Сильва, 63).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Родриго (Марвин, 70), Эдегор (Каземиро, 69), Винисиус Жуниор (Аррибас, 90), Бензема.

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Предупреждения: Барренечеа (24), Менди (29), Муньос (33), Карвахаль (83).

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Напомним, что "Тоттенхэм" объявил об аренде Бейла, которому будет платить лишь треть зарплаты. Гарет будет стоить "шпорам" 240 тысяч евро в неделю. Остальную часть оклада валлийца покроет "Реал".

Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов:

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чемпионат Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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