Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Лунин решительно показал готовность к старту "Реала" в чемпионате Испании

20 сентября, 17:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский вратарь сегодня будет в заявке мадридской команды на матч в Сан-Себастьяне

В воскресенье проходят еще четыре поединка испанской Ла Лиги. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Испании. Именно сегодня должен провести первый матч сезона мадридский "Реал". В 22:00 по киевскому времени "королевский" клуб сыграет в Стране Басков против "Реала Сосьедад".

Реклама

Готовится к дебюту в форме столичной команды и украинский вратарь Андрей Лунин. Напомним, во вторник Лунин сыграл за "Реал" и не пропустил. 21-летний футболист нашей сборной подготовил специальный видеоролик к премьере. К нему он сделал подпись – к сожалению, только на испанском – о том, что в сезоне 2020/2021 намерен реализовать свою мечту.

INSTAGRAM

Ожидается, что поединок в Сан-Себастьяне Лунин начнет в запасе – за спиной у знаменитого бельгийца Тибо Куртуа.

Чемпионам придется непросто, ведь соперник – серьезный: в минувшем сезоне баски заняли шестое место и выступят в Лиге Европы. Эта встреча закроет программу второго тура, который получится неполным по известным причинам.

Реклама

На днях украинского вратаря "Реала" заявили за команду третьего дивизиона Испании. Вспомним, как Андрей играл в аренде в "Леганесе":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад Андрей Лунин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанкуФутбол
Старт АПЛ: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Старт АПЛ: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
"Арис" – "Колос": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
Украинский клуб сравнили с ржавой
Украинский клуб сравнили с ржавой "Нивой": троллинг от команды Первой лигиФутбол
Немецкая команда пропустила 37 голов, соблюдая
Немецкая команда пропустила 37 голов, соблюдая "социальную дистанцию" на поле: видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять