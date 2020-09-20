Лунин решительно показал готовность к старту "Реала" в чемпионате Испании

Украинский вратарь сегодня будет в заявке мадридской команды на матч в Сан-Себастьяне

В воскресенье проходят еще четыре поединка испанской Ла Лиги. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Испании. Именно сегодня должен провести первый матч сезона мадридский "Реал". В 22:00 по киевскому времени "королевский" клуб сыграет в Стране Басков против "Реала Сосьедад".

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Готовится к дебюту в форме столичной команды и украинский вратарь Андрей Лунин. Напомним, во вторник Лунин сыграл за "Реал" и не пропустил. 21-летний футболист нашей сборной подготовил специальный видеоролик к премьере. К нему он сделал подпись – к сожалению, только на испанском – о том, что в сезоне 2020/2021 намерен реализовать свою мечту.

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Ожидается, что поединок в Сан-Себастьяне Лунин начнет в запасе – за спиной у знаменитого бельгийца Тибо Куртуа.

Чемпионам придется непросто, ведь соперник – серьезный: в минувшем сезоне баски заняли шестое место и выступят в Лиге Европы. Эта встреча закроет программу второго тура, который получится неполным по известным причинам.

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На днях украинского вратаря "Реала" заявили за команду третьего дивизиона Испании. Вспомним, как Андрей играл в аренде в "Леганесе":

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