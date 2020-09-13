Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинского вратаря "Реала" заявили за команду третьего дивизиона Испании

13 сентября, 09:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрея Лунина записали игроком "Реала Кастильи", чтобы сэкономить место в основном ростере

21-летний голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится к сезону в Испании, тренируясь с мадридским "Реалом". Правда, появилось известие о том, что бывшего вратаря "Зари" заявили за "Реал Кастилью" – команду третьего дивизиона. Однако, как оказалось, это лишь своеобразный трюк "королевского" клуба, чтобы обойти некоторые формальности. Кстати, на днях Лунин блистал на тренировке мадридского "Реала" – после матчей Лиги наций.

Реклама

Дело в том, что основная заявка команды в чемпионате Испании ограничена, поэтому клубы порой записывают своих футболистов за фарм-клубы. Однако при этом они имеют право выступать за основной состав. Сейчас вместе с Луниным в "Реал Кастилью" записали 19-летнего форварда Родриго, пишет испанское издание AS. В минувшем сезона бразилец сыграл за "Кастилью", которую, между прочим, тренирует Рауль, всего три матча. Андрей остается в расположении основного состава и готовится к роли дублера бельгийца Тибо Куртуа. Первую встречу чемпионата Испании "Реал" сыграет 20 сентября в Басконии с "Реалом Сосьедад".

Недавно Лунин назвал трех игроков сборной Украины, с которыми пошел бы в разведку.

Вспомним, как сборная Украины с Андреем в воротах сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Реал Мадрид заявка Кастилья Андрей Лунин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять