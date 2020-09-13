Украинского вратаря "Реала" заявили за команду третьего дивизиона Испании

21-летний голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится к сезону в Испании, тренируясь с мадридским "Реалом". Правда, появилось известие о том, что бывшего вратаря "Зари" заявили за "Реал Кастилью" – команду третьего дивизиона. Однако, как оказалось, это лишь своеобразный трюк "королевского" клуба, чтобы обойти некоторые формальности. Кстати, на днях Лунин блистал на тренировке мадридского "Реала" – после матчей Лиги наций.

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Дело в том, что основная заявка команды в чемпионате Испании ограничена, поэтому клубы порой записывают своих футболистов за фарм-клубы. Однако при этом они имеют право выступать за основной состав. Сейчас вместе с Луниным в "Реал Кастилью" записали 19-летнего форварда Родриго, пишет испанское издание AS. В минувшем сезона бразилец сыграл за "Кастилью", которую, между прочим, тренирует Рауль, всего три матча. Андрей остается в расположении основного состава и готовится к роли дублера бельгийца Тибо Куртуа. Первую встречу чемпионата Испании "Реал" сыграет 20 сентября в Басконии с "Реалом Сосьедад".

Недавно Лунин назвал трех игроков сборной Украины, с которыми пошел бы в разведку.

Вспомним, как сборная Украины с Андреем в воротах сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче:

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