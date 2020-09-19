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Прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Испании

19 сентября, 15:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 2 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 2-го тура Примеры. В борьбу в турнире вступает мадридский "Реал", а вот у "Барселоны" есть еще одна неделя для подготовки. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что тренер "Валенсии" в гневе покинул встречу с президентом, когда ему предложили украинца Зозулю.

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Суббота, 19 сентября

17:00 "Вильярреал" – "Эйбар"
Букмекеры: 1.65 – 3.80 – 5.50

19:30 "Хетафе" – "Осасуна"
Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 4.33

22:00 "Сельта" – "Валенсия"
Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.50

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Воскресенье, 20 сентября

17:00 "Уэска" – "Кадис"
Букмекеры: 2.15 – 3.00 – 4.00

18:00 "Леванте" – "Атлетико" – перенесен

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18:00 "Севилья" – "Эльче" – перенесен

19:30 "Бетис" – "Вальядолид"
Букмекеры: 1.83 – 3.60 – 4.40

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19:30 "Гранада" – "Алавес"
Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 4.20

22:00 "Реал Сосьедад" – "Реал"
Букмекеры: 4.60 – 3.80 – 1.75

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" в Лиге чемпионов:

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расписание результаты чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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