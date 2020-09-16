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Это свершилось: украинец Лунин сыграл за "Реал" и не пропустил

16 сентября, 10:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридский клуб разгромил "Хетафе" в товарищеском матче перед стартом в чемпионате Испании

Новый сезон испанской Ла Лиги открылся в минувшие выходные, однако не все команды провели стартовые матчи. Премьера мадридского "Реала" намечена только на 20 сентября, когда команда украинского вратаря Андрея Лунина сыграет в Стране Басков с "Реалом Сосьедад". Пока что "короли" лишь готовятся, и на днях Марсело забил Лунину шедевральный гол на тренировке "Реала".

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Вчера подопечные Зинедина Зидана сыграли контрольный матч с "Хетафе" – восьмой командой минувшего сезона. Встреча проходила в закрытом режиме. Известно лишь, что "Реал" разгромил соперника со счетом 6:0, забив все мячи в первом тайме. Покер сделал Карим Бензема, по голу на свой счет записали Серхио Рамос и молодой Серхио Аррибас.

Андрей Лунин, как и другие дублеры, отыграл за "сливочных" второй тайм и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Пусть этой был лишь контрольный матч, но 21-летний уроженец Харьковщины показал Зидану, что на него можно рассчитывать.

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Напомним, Андрей в грядущем сезоне должен стать сменщиком бельгийского кипера Тибо Куртуа. Читайте о том, что Лунина заявили за команду третьего дивизиона Испании.

Вспомним товарищеский матч Украина – Нигерия, в котором Андрей отыграл 90 минут:

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футбол Реал Мадрид Хетафе Андрей Лунин
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