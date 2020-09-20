"Заря" – "Шахтер": видеотрансляция матча в прямом эфире

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье проходит центральный матч третьего тура чемпионата Украины по футболу. Бронзовый призер предыдущего первенства луганская "Заря" на "Славутич-Арене" принимает чемпиона страны "Шахтер". Начало поединка – в 17:00. Онлайн-трансляция "Заря" – "Шахтер" идет на нашем сайте, также смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе OLL.TV.

Реклама

Отметим, что букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.44, на ничью – 4.90, на победу "Зари" – 6.80. Иными словами, вероятность выигрыша "горняков" оценивают в 66 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша луганчан – в 14 процентов.

Читайте также: "Заря" – "Шахтер": разгрома не будет, но чемпион победит с голом Мораеса, считают букмекеры

Ранее мы писали, что в центральном матче третьего тура УПЛ "Заря" и "Шахтер" сыграют со зрителями. На трибуны "Славутич-Арены" в Запорожье разрешили допустить болельщиков. При этом можно заполнить не более четверти мест на стадионе, который способен вместить 12 тысяч зрителей.

Реклама

Напомним, в стартовых двух турах Премьер-лиги "Заря" уступила "Десне" (1:3) и "Мариуполю" (0:1).

В свою очередь, "Шахтер" ранее выиграл у "Колоса" (3:1), а поединок "горняков" с "Рухом" был перенесен на 23 сентября из-за вспышки коронавируса у львовян.

Реклама

Все подробности в спецтеме Матч "Заря" - "Шахтер"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама