"Заря" – "Шахтер": разгрома не будет, но чемпион победит с голом Мораеса, считают букмекеры

В воскресенье в центральном поединке третьего тура сойдутся призеры прошлого чемпионата страны. Наш сайт уже ведет онлайн "Заря" – "Шахтер". Стартовый свисток судьи из Днепра Виталия Романова прозвучит в 17:00.

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Букмекерские конторы однозначное преимущество отдают донецкой команде. Причем, в последние часы коэффициент на успех "горняков" понемногу падает и составляет около 1.40. А вот сенсационную победу "Зари" оценивают в 7.10, ничью – в 4.90. При этом подопечные Виктора Скрипника будут сопротивляться и вряд ли проиграют два тайма. Коэффициент на успех парней Луиша Каштру и в первом тайме, и в матче – довольно высок – 2.15.

Игру покажут и на телевидении, и в интернете. Узнайте, где смотреть матч "Заря" – "Шахтер". Ожидается, что команды на двоих забьют три мяча, а самыми вероятными счетами являются 0:2 (коэф. – 7.10), 0:1 (7.50), 1:2 (8.40). Больше всего голов ждут от Жуниора Мораеса (коэф. – 2.00), Марлоса (2.60) и Тайсона (2.80). А вот в стане луганчан шансы на забитый мяч предпочтительней у Владислава Кабаева (3.80).

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