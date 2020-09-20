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"Заря" – "Шахтер": прогноз на матч чемпионата Украины от футбольного комментатора

20 сентября, 16:24

Кирилл Круторогов , Александр Трикиша

Кирилл Круторогов ожидает, что команды будут забивать только в одном из таймов

Сегодня в центральном матче третьего тура чемпионата Украины сойдутся луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Матч пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 17:00. "Заря" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Недавний претендент на зону Лиги чемпионов откровенно буксует на старте нового сезона. Луганчане проиграли два матча из двух – "Десне" и "Мариуполю", а с учетом предыдущего розыгрыша чемпионата имеют актуальную серию без побед из четырех матчей, в трех из которых случились поражения. Есть мнение, что в клубе существуют задержки по зарплате в несколько месяцев и там ожидают поступления денег от участия на групповом этапе Лиги Европы. Не удивительно, что настроение игроков не лучшее. Вероятно, не сыграет за "Зарю" Дмитрий Хомченовский, у которого недавно выявили коронавирус. В лазарете из-за травмы Заури Махарадзе.

Читайте также: "Заря" – "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины

"Шахтер" свой последний на сегодняшний день поединок провел 25 августа, проиграв матч за Суперкубок "Динамо". Встреча с "Рухом" во втором туре была перенесена на следующую неделю из-за заболевших коронавирусом в лагере соперника. Теперь за семь дней "горняков" ждут сразу три матча чемпионата.

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Сейчас сложно понять, в каких кондициях пребывает "Шахтер" после такой длительной паузы. Явно, что отсутствие игрового тонуса может сказаться на их игре. А "Заря", несмотря на не лучшее настроение в команде, точно постарается дать бой. Нас ждет напряженное противостояние. Предположу, что голов в обоих таймах не будет. Как и тотал меньше 2,5.

Дарио Срна – о трансферах "Шахтера", Луческу в "Динамо", поражении от "Интера" и подготовке к Лиге чемпионов:

Первый этап
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Позиция
Команда
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ВорсклаВорсклаВор
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Результаты последних матчей: В В В
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ДинамоДинамоДин
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Забитые 7
Пропущеные 2
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Результаты последних матчей: В Н В
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ОлимпикОлимпикОли
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Забитые 7
Пропущеные 5
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Результаты последних матчей: В В П
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МариупольМариупольМар
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Шахтер Шахтер Шах
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КолосКолосКол
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Разница -2
Результаты последних матчей: П В
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АлександрияАлександрияАле
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1
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ЗаряЗаряЗар
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Забитые 1
Пропущеные 4
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ЛьвовЛьвовЛьв
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Пропущеные 7
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прогноз чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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