"Заря" и "Шахтер" сыграют со зрителями в центральном матче тура УПЛ

Встреча пройдет в Запорожье в воскресенье вечером, заполнить можно четверть трибун

В ближайший уик-энд состоится третий тур чемпионата Украины по футболу. Центральным будет противостояние между чемпионом, "Шахтером", и бронзовым призером, "Зарей". Матч запланирован в Запорожье, где проводят домашние поединки луганчане, на 17:00 воскресенья. К слову, узнайте, что думает Коноплянка о матче "Шахтера" с "Зарей".

Реклама

Стало известно, что на трибуны "Славутич-Арены" разрешили допустить болельщиков. При этом можно заполнить не более четверти мест на стадионе, который способен вместить 12 тысяч зрителей. Оба клуба уже начали продажу билетов. Правда, приобрести их можно исключительно через интернет, а при входе на трибуны у посетителей попросят предъявить удостоверение личности. "Заря" реализует билеты по 50 и 100 гривен, а в гостевой сектор "горняков" можно попасть за 50 грн.

Естественно, что от фанатов требуется соблюдать социальную дистанцию и находиться на территории арены в масках. Официальный сайт клуба-хозяина, "Зари", сообщает, что при нарушениях стюарды имеют право удалить зрителей со стадиона, а полиция – привлечь к административной ответственности.

Читайте также о том, что "Днепр-1" возглавит европейский тренер со знанием украинского языка.

Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" играли вничью в начале лета в сезоне 2019/20:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама