Українська
$ 28,06
33,34

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Заря" и "Шахтер" сыграют со зрителями в центральном матче тура УПЛ

16 сентября, 15:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча пройдет в Запорожье в воскресенье вечером, заполнить можно четверть трибун

В ближайший уик-энд состоится третий тур чемпионата Украины по футболу. Центральным будет противостояние между чемпионом, "Шахтером", и бронзовым призером, "Зарей". Матч запланирован в Запорожье, где проводят домашние поединки луганчане, на 17:00 воскресенья. К слову, узнайте, что думает Коноплянка о матче "Шахтера" с "Зарей".

Реклама

Стало известно, что на трибуны "Славутич-Арены" разрешили допустить болельщиков. При этом можно заполнить не более четверти мест на стадионе, который способен вместить 12 тысяч зрителей. Оба клуба уже начали продажу билетов. Правда, приобрести их можно исключительно через интернет, а при входе на трибуны у посетителей попросят предъявить удостоверение личности. "Заря" реализует билеты по 50 и 100 гривен, а в гостевой сектор "горняков" можно попасть за 50 грн.

Естественно, что от фанатов требуется соблюдать социальную дистанцию и находиться на территории арены в масках. Официальный сайт клуба-хозяина, "Зари", сообщает, что при нарушениях стюарды имеют право удалить зрителей со стадиона, а полиция – привлечь к административной ответственности.

Читайте также о том, что "Днепр-1" возглавит европейский тренер со знанием украинского языка.

Смотрите, как "Шахтер" и "Заря" играли вничью в начале лета в сезоне 2019/20:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье футбол зрители чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе
Луческу в Киеве опасается за свою жизнь и остается жить на клубной базе "Динамо"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты второго тураЧУ по футболу
Киевское
Киевское "Динамо" добавило в состав двух футболистов, а четверых исключилоЧУ по футболу
"Динамо" наконец-то получило предложение по Цыганкову, но меньше, чем хочет выручить СуркисЧУ по футболу
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протокол
Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протоколФутбол
У футболиста
У футболиста "Зари" диагностирован коронавирус перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять