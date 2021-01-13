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Запахло чемпионством! "МЮ" вышел в лидеры АПЛ

13 января, 07:29

Олег Люлька Олег Люлька

"Красные дьяволы" оторвались от "Ливерпуля" после победы над "Бернли" – как это было

"Манчестер Юнайтед" в отложенном матче первого тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Бернли" 1:0. Благодаря этой победе подопечные Уле Гуннара Сульшера обошли "Ливерпуль" и возглавили турнирную таблицу АПЛ. Кстати, вскоре футболистов для "Бернли" будет отбирать искусственный интеллект.

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После семнадцати сыгранных матчей "красные дьяволы" опережают команду Юрген Клоппа на три балла.

Отметим, что в последний раз после 17 сыгранных матчей "МЮ" лидировал в АПЛ еще в декабре 2012-го, при Алексе Фергюсоне. Тот сезон завершился последним на данный момент чемпионством "Юнайтед".

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Погба, 71
"Бернли": Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (Макнейл, 65) – Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу – Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5) – Кавани
Предупреждения: Вествуд – Шоу, Фернандеш

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Поль Погба

Поль Погба / Фото: Reuters

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Напомним, что на днях Рашфорда из "МЮ" назвали новым самым дорогим футболистом мира.

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Смотрите, как "МЮ" вылетел ранее из ЛЧ

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видео голов чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Бернли

Источник: Сегодня|Спорт

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