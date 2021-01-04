"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Саутгемптону", пропустив гол на второй минуте

Действующий чемпион Англии пока что остался на первом месте

Неожиданно завершился последний матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Лидер турнира, "Ливерпуль", проиграл "Саутгемптону", который занимал девятое место в таблице. Для подопечных Юргена Клоппа это поражение стало вторым в сезоне.

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Кстати, Андрей Шевченко может возглавить "Челси".

Все решил гол "Саутгемптона" уже на второй минуте. Хозяева забросили мяч вперед, где самым расторопным оказался форвард Дэнни Ингз, который перебросил мяч через бразильского голкипера чемпионов Алиссона – 1:0.

Гости приложили максимум усилий, чтобы хотя бы свести встречу вничью. Однако моменты возникали не только у них, но и у хозяев. Причем, парни австрийского тренера Ральфа Хазенхюттля не раз могли огорчить "Ливер": мяч то пролетал возле штанги, то не докатывался до линии.

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Судьи прибегали к помощи VAR, один раз едва не назначили пенальти в ворота "Саутгемптона". На третьей добавленной минуте сенегальский форвард чемпионов Садио Мане мог забиться своему бывшему клубу, но после углового ударил головой чуть выше перекладины. Несмотря на неудачу, "Ливерпуль" остался лидером, но "МЮ" имеет столько же очков и игру в запасе.

Следующий тур АПЛ откроется в следующий вторник, 12 января. А в ближайшие дни на Туманном Альбионе перейдут к кубковым турнирам.

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Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов:

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