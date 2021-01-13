Запахло чемпіонством! "МЮ" вийшов у лідери АПЛ

"Манчестер Юнайтед" у відкладеному матчі першого туру чемпіонату Англії обіграв на виїзді "Бернлі" 1:0. Завдяки цій перемозі підопічні Уле Гуннара Сульшера обійшли "Ліверпуль" і очолили турнірну таблицю АПЛ. До речі, незабаром футболістів для "Бернлі" відбиратиме штучний інтелект.
Після сімнадцяти зіграних матчів "червоні дияволи" випереджають команду Юрген Клоппа на три бали.
Відзначимо, що востаннє після 17 зіграних матчів "МЮ" лідирував в АПЛ ще в грудні 2012-го, за Алекса Фергюсона. Той сезон завершився останнім наразі чемпіонством "Юнайтед".
"Бернлі" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Погба, 71
"Бернлі": Поуп – Лоутон, Тарковські, Мі, Пітерс – Гудмундссон, Браунгілл, Вествуд, Бреді (Макніл, 65) – Вуд (Видра, 80), Барнс (Родрігес, 88)
"Манчестер Юнайтед": Де Геа – Ван-Біссака, Баї, Магуайр, Шоу – Погба, Матич – Рашфорд, Фернандеш (Мактоміней, 89), Мартіаль (Туанзебе, 90+5) – Кавані
Попередження: Вествуд – Шоу, Фернандеш
Турнірна таблиця чемпіонату Англії
Нагадаємо, що днями Рашфорда з "МЮ" назвали новим найдорожчим футболістом світу.
Дивіться, як "МЮ" вилетів раніше з ЛЧ
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