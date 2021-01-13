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Запахло чемпіонством! "МЮ" вийшов у лідери АПЛ

13 січня, 07:29

Олег Люлька Олег Люлька

"Червоні дияволи" відірвалися від "Ліверпуля" після перемоги над "Бернлі" – як це було

"Манчестер Юнайтед" у відкладеному матчі першого туру чемпіонату Англії обіграв на виїзді "Бернлі" 1:0. Завдяки цій перемозі підопічні Уле Гуннара Сульшера обійшли "Ліверпуль" і очолили турнірну таблицю АПЛ. До речі, незабаром футболістів для "Бернлі" відбиратиме штучний інтелект.

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Після сімнадцяти зіграних матчів "червоні дияволи" випереджають команду Юрген Клоппа на три бали.

Відзначимо, що востаннє після 17 зіграних матчів "МЮ" лідирував в АПЛ ще в грудні 2012-го, за Алекса Фергюсона. Той сезон завершився останнім наразі чемпіонством "Юнайтед".

"Бернлі" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Погба, 71
"Бернлі": Поуп – Лоутон, Тарковські, Мі, Пітерс – Гудмундссон, Браунгілл, Вествуд, Бреді (Макніл, 65) – Вуд (Видра, 80), Барнс (Родрігес, 88)
"Манчестер Юнайтед": Де Геа – Ван-Біссака, Баї, Магуайр, Шоу – Погба, Матич – Рашфорд, Фернандеш (Мактоміней, 89), Мартіаль (Туанзебе, 90+5) – Кавані
Попередження: Вествуд – Шоу, Фернандеш

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Поль Погба

Поль Погба / Фото: Reuters

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Турнірна таблиця чемпіонату Англії

Нагадаємо, що днями Рашфорда з "МЮ" назвали новим найдорожчим футболістом світу.

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Дивіться, як "МЮ" вилетів раніше з ЛЧ

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відео голів чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед Бернлі

Джерело: Сегодня|Спорт

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