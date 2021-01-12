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Искусственный интеллект будет отбирать талантливых футболистов в Англии

12 января, 21:20

Елена Павлова Елена Павлова

Недавно "Бернли" купил американский бизнесмен с Уолл-стрит

В клубе английской Премьер-лиги "Бернли" собираются использовать современные технологии для отбора игроков в свою академию. Как сообщает сайт аутсайдера АПЛ, вскоре этим займется искусственный интеллект. Ранее фаната "Бернли" и его подругу уволили с работы за баннер "Жизни белых важны".

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"Бернли" запустил проект совместно с платформой AiSCOUT. Планируется, что игроки старше 14 лет смогут установить специальное приложение на смартфон и загрузить видео выполнения различных упражнений. После этого искусственный интеллект сравнит их результаты с показателями других юных игроков.

"Бернли"

"Бернли" / Фото: Reuters

Правда, потом полученные данные будут оцениваться живыми скаутами. После чего игроков могут пригласить в академию "Бернли". Напомним, что после 15 матчей в чемпионате Англии команда набрала 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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В конце декабря клуб из графства Ланкашир был куплен спортивной инвестиционной компанией ALK Capital LLC. Сделку уже одобрила Премьер-лига. ALK Capital возглавляет Алан Пейс, имеющий опыт работы на Уолл-стрит. Пейс был также президентом футбольного клуба MLS "Реал Солт-Лейк".

Смотрите, как "Бернли" играл против "Манчестер Сити"

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