Штучний інтелект буде відбирати талановитих футболістів в Англії

У клубі англійської Прем'єр-ліги "Бернлі" збираються використовувати сучасні технології для відбору гравців в свою академію. Як повідомляє сайт аутсайдера АПЛ, незабаром цим займеться штучний інтелект. Раніше фаната "Бернлі" і його подругу звільнили з роботи за банер "Життя білих важливі".

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"Бернлі" запустив проєкт спільно з платформою AiSCOUT. Планується, що гравці старше 14 років зможуть встановити спеціальний додаток на смартфон і завантажити відео виконання різних вправ. Після цього штучний інтелект порівняє їхні результати з показниками інших юних гравців.

"Бернлі" / Фото: Reuters

Правда, потім отримані дані будуть оцінюватися живими скаутами. Після чого гравців можуть запросити в академію "Бернлі". Нагадаємо, що після 15 матчів у чемпіонаті Англії команда набрала 16 очок і займає 16-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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В кінці грудня клуб із графства Ланкашир був куплений спортивною інвестиційною компанією ALK Capital LLC. Операцію вже схвалила Прем'єр-ліга. ALK Capital очолює Алан Пейс, який має досвід роботи на Уолл-стріт. Пейс був також президентом футбольного клубу MLS "Реал Солт-Лейк".

Дивіться, як "Бернлі" грав проти "Манчестер Сіті"

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