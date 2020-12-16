"Ювентус" – "Аталанта": онлайн матча Роналду против Малиновского

В среду, 16 декабря, на стадионе "Альянц Стэдиум" в Турине проходит центральный матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу – "Ювентус" Криштиану Роналду против "Аталанты" Руслана Малиновского. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"ЮВЕНТУС" – "АТАЛАНТА"

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Как "Ювентус", так и "Аталанта" на данный момент пребывают за пределами ведущей тройки Серии А, хотя потенциально являются конкурентами в борьбе за скудетто. Учитывая, что оба клуба успешно решили вопрос с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов, теперь они могут все силы отдать на то, чтобы поправить свои дела во внутреннем первенстве. Отметим, что "Ювентус" выиграл четыре своих последних поединка, "Аталанта" – два. Сегодня чья-то победная серия точно прервется.

Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как "Ювентус" в предыдущем туре обыграл "Дженоа" (3:1)

Смотрите, как "Аталанта" в предыдущем туре разгромила "Фиорентину" (3:0)

Напомним, в предыдущем туре Серии А состоялось возвращение на поле после коронавируса полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, который забил "Фиорентине" со штрафного, а еще отдал предголевой пас. Смотрите, как после этого украинца встречала дома годовалая дочка Оливия:

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

"ЮВЕНТУС" – "АТАЛАНТА":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики называют "Ювентус". На его победу установлен коэффициент 1.86, на ничью – 3.80, на победу "Аталанты" – 4.30. Иными словами, вероятность выигрыша туринцев оценивается в 52 процента, ничьей – в 25 процентов, выигрыша бергамасков – в 23 процента. У "Ювентус" ТОП-2 претендента на гол – Роналду (1.75) и Мората (2.30), у "Аталанты" – Сапата (2.60) и Малиновский (3.50).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

"ЮВЕНТУС" – "АТАЛАНТА"

В прямом эфире матч "Ювентус" – "Аталанта" в среду, 16 декабря, начиная с 19:30, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка в Турине доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Ювентус" и "Аталанта" сыграли 2:2 в июле

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