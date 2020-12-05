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Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Италии

5 декабря, 16:41

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 10-го тура Серии А – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В эти дни в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 10-го тура. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что у "Ювентуса" проблемы из-за Суареса – клуб могут исключить из чемпионата Италии.

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Суббота, 5 декабря

16:00 "Специя" – "Лацио" – "Футбол 1"
Букмекеры: 4.33 – 3.75 – 1.80

19:00 "Ювентус" – "Торино" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.40 – 4.60 – 8.00

21:45 "Интер" – "Болонья" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.44 – 4.50 – 6.50

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Воскресенье, 6 декабря

13:30 "Верона" – "Кальяри"
Букмекеры: 1.85 – 3.75 – 3.90

16:00 "Парма" – "Беневенто"
Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.30

16:00 "Удинезе" – "Аталанта" – "Футбол 2"
Букмекеры: 3.30 – 3.40 – 2.15

16:00 "Рома" – "Сассуоло" – "Футбол 3"
Букмекеры: 1.70 – 4.20 – 4.33

В тренде
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19:00 "Кротоне" – "Наполи" – "Футбол 2"
Букмекеры: 9.50 – 4.80 – 1.33

21:45 "Сампдория" – "Милан" – "Футбол 2"
Букмекеры: 4.40 – 3.80 – 1.75

Понедельник, 7 декабря

21:45 "Фиорентина" – "Дженоа" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.75 – 3.70 – 4.50

Матчи чемпионата Италии в прямом эфире можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Турнирная таблица

Смотрите, как "Милан" играл в Лиге Европы

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расписание результаты трансляция чемпионат Италии Ювентус Турин Милан
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