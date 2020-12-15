Итальянского футболиста наказали за богохульство: не поминай имя Господа всуе

Еще одним "пострадавшим" в Серии А оказался Брайан Кристанте из "Ромы"

В чемпионате Италии по футболу продолжают вести борьбу со сквернословием на поле. Причем особенно внимательно функционеры отслеживают грубые выражения на тему Бога. Не так давно игрока и тренера "Фиорентины" уличили в богохульстве, а теперь на горячем поймали полузащитника "Ромы" Брайана Кристанте.

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25-летний футболист проштрафился в матче "Болонья" – "Рома", который гости из столицы выиграли со счетом 5:1. Брайан позволил себе произнести "кощунственное выражение, различимое и слышимое без каких-либо сомнений", отмечается в заявлении лиги. Эпизод случился на 23-й минуте поединка. За это Кристанте наказали дисквалификацией на один матч, так что парень не сыграет против "Торино".

После 11 туров команда бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки занимает шестое место, набрав 21 очко. Кристанте провел в чемпионате Италии 10 матчей, отметившись одной голевой передачей. Также на счету хавбека – три желтые карточки.

Ранее итальянских топ-футболистов дисквалифицировали за богохульство.

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