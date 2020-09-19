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Юная звезда "Баварии" стал самым молодым автором гола в Бундеслиге

19 сентября, 09:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

17-летний юнец продолжает бить рекорды мюнхенского клуба

Юный футболист мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала обновил клубный рекорд в матче стартового тура чемпионата Германии против "Шальке" (8:0). Он стал самым молодым автором гола в истории мюнхенской команды в Бундеслиге. На момент поединка ему исполнилось 17 лет и 205 дней, что позволило превзойти достижение Роке Санта-Круса, сообщает Goal.

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Ранее Мусиала обновил еще один клубный рекорд в Бундеслиге, став самым юным игроком. Он дебютировал в первой команде в поединке против "Фрайбурга" (3:1) в июне в возрасте 17 лет 115 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Пьеру-Эмилю Хойбьергу, дебютировавшему в 17 лет и 251 день.

Мусиала родился в Штутгарте и до семи лет жил в Фулде. После переезда из Англии прошлым летом он перешел из молодежной академии "Челси" в академию "Баварии".

Кстати, ранее мы писали, что "Баварию" и "Севилью" могут не пустить в Венгрию на Суперкубок УЕФА. Власти страны приняли решение закрыть с 1 сентября границы.

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чемпионат Германии Бавария Джамал Мусиала

Источник: Сегодня|Спорт

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