Ярмоленко совсем скоро может перейти в Дженоа!

Николо Скира на своей странице в Twitter сделал предположение о том, что уже в январе следующего года известный украинский футболист может стать частью футбольного клуба Италии:

One of #Genoa s priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Шевченко would like to close for Andrey #Иармоленко . His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC