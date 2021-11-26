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Ярмоленко совсем скоро может перейти в Дженоа!

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 13:38
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Известный итальянский спортивный журналист сделал громкое заявление о переходе украинского вингера в команду к Шевченко
Ярмоленко в январе следующего года может перейти в Дженоа
Ярмоленко в январе следующего года может перейти в Дженоа

Николо Скира на своей странице в Twitter сделал предположение о том, что уже в январе следующего года известный украинский футболист может стать частью футбольного клуба Италии:

Но сейчас возникает проблема, ведь у Дженоа нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза.

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Андрей Ярмоленко стал героем матча Лиги Европы
Андрей Ярмоленко стал героем матча Лиги Европы / Фото: Reuters

Однако, несмотря на подобное препятствие, клуб готов пойти навстречу футболисту, если будет решено его подписать.

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"Они смогут освободить место, чтобы подписать его с продажей за границей, как дополнительного игрока UE Passaport, если Дженоа решит закрыть это соглашение. Сейчас они заинтересованы, но пока не ведут переговоры",- написал на своей странице в Twitter Николас Скира

Напомним, что недавно Ярмоленко принес победу Уэст Хэму в еврокубке. Лидер сборной Украины вышел в стартовом составе "молотобойцев" и принял участие в двух забитых голах своей команды.

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футболДженоа
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