Ярмоленко совсем скоро может перейти в Дженоа!

Известный итальянский спортивный журналист сделал громкое заявление о переходе украинского вингера в команду к Шевченко

Ярмоленко в январе следующего года может перейти в Дженоа

Николо Скира на своей странице в Twitter сделал предположение о том, что уже в январе следующего года известный украинский футболист может стать частью футбольного клуба Италии:

One of #Genoa s priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Шевченко would like to close for Andrey #Иармоленко . His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC - Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021

"Одним из приоритетов Дженоа в январское трансферное окно является подписание вингера. Шевченко хотел бы видеть Андрея Ярмоленко. Его контракт с #WestHam истекает в июне 2022 года. Начал переговоры.",- пишет итальянский футболист.

Но сейчас возникает проблема, ведь у Дженоа нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза.

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Андрей Ярмоленко стал героем матча Лиги Европы / Фото: Reuters

Однако, несмотря на подобное препятствие, клуб готов пойти навстречу футболисту, если будет решено его подписать.

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"Они смогут освободить место, чтобы подписать его с продажей за границей, как дополнительного игрока UE Passaport, если Дженоа решит закрыть это соглашение. Сейчас они заинтересованы, но пока не ведут переговоры",- написал на своей странице в Twitter Николас Скира

Напомним, что недавно Ярмоленко принес победу Уэст Хэму в еврокубке. Лидер сборной Украины вышел в стартовом составе "молотобойцев" и принял участие в двух забитых голах своей команды.