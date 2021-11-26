Ярмоленко совсем скоро может перейти в Дженоа!

Николо Скира на своей странице в Twitter сделал предположение о том, что уже в январе следующего года известный украинский футболист может стать частью футбольного клуба Италии:
One of #Genoa s priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Шевченко would like to close for Andrey #Иармоленко . His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC- Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021
"Одним из приоритетов Дженоа в январское трансферное окно является подписание вингера. Шевченко хотел бы видеть Андрея Ярмоленко. Его контракт с #WestHam истекает в июне 2022 года. Начал переговоры.",- пишет итальянский футболист.
Но сейчас возникает проблема, ведь у Дженоа нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза.
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Однако, несмотря на подобное препятствие, клуб готов пойти навстречу футболисту, если будет решено его подписать.
"Они смогут освободить место, чтобы подписать его с продажей за границей, как дополнительного игрока UE Passaport, если Дженоа решит закрыть это соглашение. Сейчас они заинтересованы, но пока не ведут переговоры",- написал на своей странице в Twitter Николас Скира
Напомним, что недавно Ярмоленко принес победу Уэст Хэму в еврокубке. Лидер сборной Украины вышел в стартовом составе "молотобойцев" и принял участие в двух забитых голах своей команды.