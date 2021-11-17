Турки хотят украсть Ярмоленка в свою сборную

32-летний вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может оказаться в рядах турецкого "Трабзонспора", который сейчас возглавляет турнирную таблицу турецкого чемпионата.

Андрей Ярмоленко

Если переход состоится, то хорошая замена для получившего травму крестообразных связок колена Жервиньо явно будет обеспечена.

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Агенты украинского футболиста сами предложили представителям "Трабзонспора" услуги футболиста из-за того, что трансферная стоимость игрока сейчас не может быть слишком высокой. Помимо "Трабзонспора", интерес к Ярмоленко проявляли турецкие "Фенербахче" и "Галатасарай".

Но сам футболист пока не подает виду и после завершения квалификационного раунда чемпионата мира Украины с Боснией и Герцеговиной выразил намерение побороться :

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"Победа всегда придает уверенность. Мы вышли в плей-офф, но наша цель – попасть на чемпионат мира.", – написав Андрій у своєму Instagram

В этом сезоне Андрей провел 12 игр в составе " Вест Хэма" во всех турнирах, при этом не отметившись результативными действиями ни в одном из матчей. Контракт нашего футболиста с английским клубом истекает летом 2022 года. В свою очередь, тренер "Трабзона" Абдулла Авчи отмечал также на место Жервиньо известного Кристиана Тельо из "Бетиса" и Эдина Вишче из "Истанбула".

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Напомним, что совсем недавно полузащитник сборной Украины все деньги, заработанные на чемпионате Европы-2020 отдал на благотворительность