Турки хочуть вкрасти Ярмоленка до своєї збірної

32-річний вінгер "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко може опинитися у лавах турецького "Трабзонспору", який зараз очолює турнірну таблицю турецького чемпіонату.

Андрій Ярмоленко

Якщо перехід відбудеться, то хороша заміна коліна Жервіньо, який отримав травму хрестоподібних зв'язок, явно буде забезпечена.

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Агенти українського футболіста самі запропонували представникам "Трабзонспору" послуги футболіста через те, що трансферна вартість гравця зараз не може бути надто високою. Крім "Трабзонспору", інтерес до Ярмоленка виявляли турецькі "Фенербахче" та "Галатасарай".

Але сам футболіст поки не подає виду і після завершення кваліфікаційного раунду чемпіонату світу України з Боснією та Герцеговиною висловив намір ще поборотися.

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" Перемога завжди надає впевненості. Ми вийшли у плей-офф, але наша мета – потрапити на чемпіонат світу. ", – написавши Андрій у своєму Instagram

Цього сезону Андрій провів 12 ігор у складі "Вест Хема" у всіх турнірах, при цьому не відзначившись результативними діями в жодному з матчів. Контракт нашого футболіста з англійським клубом спливає влітку 2022 року. У свою чергу тренер "Трабзона" Абдулла Авчі відзначав також на місце Жервіньо відомого Крістіана Тельо з "Бетіса" та Едіна Віще з "Істанбула".

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Нагадаємо, що нещодавно півзахисник збірної України всі гроші, зароблені на чемпіонаті Європи-2020 віддав на благодійність