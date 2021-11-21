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Блюдо за 50 тысяч! Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 ноября, 21:01
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Лидер сборной Украины со своей супругой пришли полакомиться мясом от знаменитого турецкого шеф-повара
Ярмоленко с женой в лондонском ресторане
Ярмоленко с женой в лондонском ресторане / Фото: Instagram

Пользуясь выходным, вингер сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко пригласил жену Инну в ресторан Nusr-Et Steakhouse, недавно открывшийся в столице Великобритании.

Фото за столом с огромными кусками мяса опубликовала в Instagram Инна Ярмоленко.

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"Свидание", – подписала она снимок.

Стоит отметить, что Nusr-Et Steakhouse – сеть ресторанов, принадлежащая знаменитому турецкому мяснику Нусрету Гекче, ставшему звездой после появления роликов, как он ловко режет мясо и необычным способом посыпает его солью.

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Цены в ресторане, куда отправилась чета Ярмоленко, кусаются – от 17 до 1450 фунтов (52 000 грн) за блюдо.

Однако вингер Вест Хэма может себе позволить, ведь с годовым окладом в 7 млн евро грязными является самым высокооплачиваемым украинским футболистом.

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Андрей Ярмоленко и его жена Инна
Андрей Ярмоленко и его жена Инна / Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, что на премиальные за Евро-2020 Ярмоленко купил медоборудование для больницы "Охматдет".

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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