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Страва за 50 тисяч! Ярмоленко зводив дружину в дорогий ресторан

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 21:01
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Лідер збірної України зі своєю дружиною прийшли поласувати м'ясом від знаменитого турецького шеф-кухаря
Ярмоленко з дружиною в лондонському ресторані
Ярмоленко з дружиною в лондонському ресторані / Фото: Instagram

Користуючись вихідним, вінгер збірної України та лондонського Вест Гема Андрій Ярмоленко запросив дружину Інну до ресторану Nusr-Et Steakhouse, який нещодавно відкрився у столиці Великобританії.

Фото за столом з величезними шматками м'яса опублікувала в Instagram Інна Ярмоленко.

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"Побачення", – підписала вона знімок.

Nusr-Et Steakhouse – мережа ресторанів, що належить знаменитому турецькому м'яснику Нусрету Гекче, що став зіркою після появи роликів, як він вправно ріже м'ясо і незвичайним способом посипає його сіллю.

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Ціни в ресторані, куди вирушило подружжя Ярмоленків, кусаються – від 17 до 1450 фунтів (52 000 грн) за страву.

Однак вінгер Вест Гема може собі дозволити, адже з річним окладом у 7 млн євро брудними є найоплачуванішим українським футболістом.

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Андрій Ярмоленко і його дружина Інна
Андрій Ярмоленко і його дружина Інна / Фото: Instagram

Раніше ми розповідали, що на преміальні за Євро-2020 Ярмоленко купив медобладнання для лікарні "Охматдит".

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

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