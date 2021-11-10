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Ярмоленко уехал из лагеря сборной в больницу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 ноября, 09:12
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К счастью, отлучка ведущего футболиста национальной команды не связана с его здоровьем
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Перед товарняком с Болгарией (11 ноября) и отборочным матчем с Боснией (16 ноября) Андрей Ярмоленко получил травму в Вест Хэме.

Но, как сообщил главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков, сейчас Ярмоленко уже в порядке.

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Причиной же его отъезда из лагеря сборной Украины в больницу стала благотворительная миссия.

"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, завотделением гемофилии больницы "Охматдет", медицинское оборудование", – написал у себя в Instagram Ярмоленко.

Ранее мы писали, что за выход на Евро игроки и штаб сборной Украины получили 3 млн евро, а за выступление в самой финальной части турнира, где наша команда попала в ТОП-8, ей добавили еще 2,5 млн евро.

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Смотрите, как Ярмоленко забивал на Евро-2020

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