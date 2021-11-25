Наконец-то прорвало! Ярмоленко принес победу Вест Хэму в еврокубке

Лидер сборной Украины вышел в стартовом составе "молотобойцев" и поучаствовал в двух забитых голах своей команды

Андрей Ярмоленко стал героем матча Лиги Европы / Фото: Reuters

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм на выезде играл против Рапида.

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Украинский вингер открыл счет в матче в конце первого тайма. Влашич сделал подачу с левого фланга во вратарскую соперника, где Ярмоленко точным ударом головой отправил мяч в сетку.

Гол Андрея Ярмоленко

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Второй гол "молотобойцев" также состоялся при активном участии украинца. Уже в компенсированное время Марк Нобл реализовал пенальти, который заработал Ярмоленко.

Матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу Вест Хэма.

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Лига Европы

5-й тур, 25 ноября

Рапид (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2

Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).

После пяти туров Вест Хэм лидирует в группе Н, набрав 13 баллов. Команда Андрея Ярмоленко обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.