Ярмоленко зовсім скоро може перейти в Дженоа!

Ніколо Скіра на своїй сторінці у Twitter зробив припущення про те, що вже в січні нового року відомий український футболіст може стати частиною футбольного клубу Італії:
One of #Genoas priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Shevchenko would like to close for Andriy #Yarmolenko. His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers#WHUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021
"Одним із пріоритетів #Дженоа в січневе #трансферне вікно є підписання вінгера. #Шевченко хотів би бачити Андрія #Ярмоленка. Його контракт з #WestHam закінчується в червні 2022 року. Переговори розпочато.",- пише італійський футболіст
Але на разі виникає проблема, адже Дженоа не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу.
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Однак, не дивлячись на такого роду перешкоду клуб готовий піти на зустріч футболісту, якщо буде вирішено його підписати.
"Вони зможуть звільнити місце, щоб підписати його з продажем за кордоном, як додаткового гравця UE Passaport, якщо Дженоа вирішить закрити цю угоду. Зараз вони зацікавлені, але поки не ведуть переговорів",- написав на своїй сторінці y Twitter Ніколас Скіра
Нагадаємо, що нещодавно Ярмоленко приніс перемогу Вест Хему у єврокубку. Лідер збірної України вийшов у стартовому складі "молотобійців" і взяв участь у двох забитих голах своєї команди.