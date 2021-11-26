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Ярмоленко зовсім скоро може перейти в Дженоа!

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 13:38
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Відомий італійський спортивний журналіст зробив гучну заяву щодо переходу українського вінгера в команду до Шевченка
Ярмоленко в січні наступного року може перейти в Дженоа
Ярмоленко в січні наступного року може перейти в Дженоа

Ніколо Скіра на своїй сторінці у Twitter зробив припущення про те, що вже в січні нового року відомий український футболіст може стати частиною футбольного клубу Італії:

Але на разі виникає проблема, адже Дженоа не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу.

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Андрій Ярмоленко став героєм матчу Ліги Європи
Андрій Ярмоленко став героєм матчу Ліги Європи / Фото: Reuters

Однак, не дивлячись на такого роду перешкоду клуб готовий піти на зустріч футболісту, якщо буде вирішено його підписати.

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"Вони зможуть звільнити місце, щоб підписати його з продажем за кордоном, як додаткового гравця UE Passaport, якщо Дженоа вирішить закрити цю угоду. Зараз вони зацікавлені, але поки не ведуть переговорів",- написав на своїй сторінці y Twitter Ніколас Скіра

Нагадаємо, що нещодавно Ярмоленко приніс перемогу Вест Хему у єврокубку. Лідер збірної України вийшов у стартовому складі "молотобійців" і взяв участь у двох забитих голах своєї команди.

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