Ярмоленко зовсім скоро може перейти в Дженоа!

Ніколо Скіра на своїй сторінці у Twitter зробив припущення про те, що вже в січні нового року відомий український футболіст може стати частиною футбольного клубу Італії:

One of #Genoas priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Shevchenko would like to close for Andriy #Yarmolenko. His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers#WHUFC