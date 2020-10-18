Ярмоленко с "Вест Хэмом" отыграл три мяча у Моуринью

Все три гола, позволившие "молотобойцам" совершить невероятный камбэк, были забиты после выхода украинца на замену

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко совершил впечатляющий камбэк в выездном матче пятого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Уступая команде Жозе Моуринью 0:3, команда украинца свела поединок вничью 3:3!

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Уже к 16-й минуте "Тоттенхэм" вел в счете 3:0. Казалось, для "шпор" дело в шляпе.

На 73-й минуте у "Тоттенхэма", выйдя на замену, дебютировал после аренды из "Реала" Гарет Бейл.

А на 77-й минуте у "Вест Хэма" на замену вышел Ярмоленко, который перед этим, напомним, отметился победным ассистом в матче Украина – Испания.

Счет на тот момент был прежним – 3:0 в пользу "Тоттенхэма". И тут – началось... Бальбуэна, 82-я – 3:1, Санчес, 85-я, в свои ворота – 3:2, Лансини, 94-я – 3:3. Последний гол "Вест Хэм" забил ударом в "девятку" за 23 секунды до финального свистка.

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"Вест Хэм" / Фото: Reuters

Ярмоленко ни голом, ни результативной передачей не отметился, но помогал партнерам "прессовать" защиту "Тоттенхэма", которая в итоге разорвалась на кусочки. Так что не только хронологически выход Андрея на поле – один из ключевых факторов невероятного камбэка "Вест Хэма".

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"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" – 3:3

Голы: Сон, 1, Кейн, 8, 16 – Бальбуэна, 82, Санчес, 85 (автогол), Лансини, 90+4

"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Регилон – Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле (Уинкс, 73) – Бергвейн (Бэйл 73), Кейн, Сон (Моура, 80)

"Вест Хэм": Фабиански – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 77) – Антонио (Ярмоленко, 77)

Предупреждения: Антонио, Соучек, Масуаку, Лансини

Турнирная таблица чемпионата Англии

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