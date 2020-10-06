Ярмоленко в матче со сборной Франции собирается проверить свои силы

Завтра сборная Украины начнет недельный марафон, в течение которого проведет три поединка с грандами мирового футбола. Сначала наши сыграют с действующими чемпионами мира – французами. Перед игрой Андрей Шевченко сожалеет, что не привез к Дешаму свою лучшую команду.

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Своими мыслями поделился и один из лидеров "сине-желтых" Андрей Ярмоленко. Журналисты напомнили ему о матчах плей-офф "мундиаля"-2014, в которых украинцы обыграли французов дома, но уступили в гостях. Игрок "Вест Хэма" с улыбкой заметил:

"С тех пор остались не самые лучшие воспоминания. Тогда, конечно, хотелось поехать на чемпионат мира, но это уже история. Завтра я не собираюсь ни у кого брать реванш. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира и на ее фоне должны проверить свои качества. Постараемся сыграть в свой футбол и порадовать наших болельщиков результатом, надеюсь. Я же постараюсь сделать на поле все, что попросит тренерский штаб. А насчет молодых игроков, я уверен, что их не просто так вызывают в сборную. Значит, они заслужили это, а обретенный опыт поможет им прогрессировать".

Тем временем, Дешам определился с составом на матч Франция – Украина.

Смотрите, как прошлой осенью Ярмоленко забивал в ворота сборной Португалии:

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