Команда Ярмоленко опозорилась в Кубке лиги. Украинец провел на поле весь матч

"Вест Хэм" Андрея Ярмоленко потерпел разгромное поражение в матче Кубка английской Лиги против "Эвертона" и покинул турнир после 1/8 финала. Ярмоленко после награды лучшего игрока третьего раунда Кубка лиги вышел в стартовом составе своей команды, но в этот раз результативными действиями не отметился.

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Героем встречи стал 23-летний нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин, оформивший хет-трик. Также по голу забили Ришарлисон и Снодграсс.

"Эвертон" – "Вест Хэм" – 4:1

Голы: Калверт-Льюин (11, 78, 84), Ришарлисон (56) – Снодграсс (46)

"Эвертон": Пикфорд, Нкунку, Кин, Кенни (Коулмэн, 42), Динь, Сигурдссон, Аллан (Дукуре, 69), Делф, Хамес, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 61).

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"Вест Хэм": Рэндолф, Джонсон, Крессуэлл, Бальбуэна, Снодграсс, Лансини, Райс, Фелипе Андерсон, Нобл, Ярмоленко, Аллер.

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Обзор лучшего матча Андрея Ярмоленко в Англии:

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