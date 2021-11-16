"Я – идиот": главный тренер сборной России не исключает своего ухода после поражения от Хорватии

Сборная России не только не смогла в решающем матче группы Н отбора на ЧМ-2022 добиться устраивающей ее ничьей в Хорватии, но и показала крайне удручающий футбол

Валерий Карпин / Фото: РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поединка с Хорватией (0:1) подвел итоги встречи и заявил, что может покинуть свой пост.

Ранее мы писали, что украинский комментатор эмоционально отпраздновал автогол защитника сборной России.

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Карпин изначально взял вину за неудачу на себя, но при этом не скрывал и разочарования в своих подопечных. По словам тренера, команда не выполнила установку на игру, не став даже пытаться играть в тот футбол, о котором договаривалась с тренером.

"Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом – что ребята успокоятся. Поражение заслуженное. Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю", — сказал Карпин в эфире "Коммент.Шоу".

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.