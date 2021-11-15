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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Брависсимо!!! Украинский комментатор эмоционально отпраздновал автогол защитника сборной России

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
15 ноября, 12:11
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14 ноября сборная России потерпела поражение от национальной команды Хорватии со счетом 0:1 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года
Автогол Кудряшова
Автогол Кудряшова / Фото: Спорт-Экспресс

Из-за этого поражения российским футболистам не удалось выйти на ЧМ-2022 напрямую с первого места в группе.

Ранее мы писали, что сборная Португалии потерпела сенсационное поражение в матче против Сербии.

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В Украине матч Хорватия — Россия в прямом эфире транслировал телеканал "Футбол 3". Когда Кудряшов срезал мяч в собственные ворота, украинский комментатор Роман Тимощук начал эмоционально праздновать ошибку российского футболиста.

"Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!!!" — воскликнул Тимощук.

Отметим, что глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Дмитрий Свищев высказал мнение о радостной реакции украинского комментатора.

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"К сожалению, я не слышал ни одного комментатора в России, который радовался неудачам и ошибкам украинских спортсменов. Более того, наши комментаторы, СМИ и болельщики переживают за Украину", – цитирует Свищева Sport24.

По итогам отборочного турнира сборная Россия заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Хорватия вышла на турнир с первого места.

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