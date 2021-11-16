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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Я – ідіот": головний тренер збірної Росії не виключає свого відходу після поразки від Хорватії

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 09:58
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Збірна Росії не тільки не змогла у вирішальному матчі групи Н відбору на ЧС-2022 домогтися нічиєї в Хорватії, що влаштовувала її, але й показала вкрай обтяжливий футбол
Валерій Карпін
Валерій Карпін / Фото: РІА Новини

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін після поєдинку з Хорватією (0:1) підбив підсумки зустрічі і заявив, що може залишити свою посаду.

Раніше ми писали, що український коментатор відсвяткував емоційно автогол захисника збірної Росії.

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Карпін спочатку взяв провину за невдачу на себе, але при цьому не приховував і розчарування своїх підопічних. За словами тренера, команда не виконала встановлення на гру, навіть не намагаючись грати в той футбол, про який домовлялася з тренером.

"Ми сподівалися грати інакше, я сподівався. Я – ідіот. Сподівався, що гратимемо у футбол до перерви, потім – що діти заспокояться. Поразка заслужена.

Чи є впевненість, що буду тренером збірної у стикових матчах? Не знаю, гадаю. Допустимо, у мене є контракт, але якщо я не хочу? Мене що, утримають силою? Зараз я розмірковую", – сказав Карпін в ефірі "Коммент.Шоу".

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.

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