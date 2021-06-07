Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Взрыв электростанции прервал матч в Англии: невероятные кадры крушения гиганта

Елена Павлова Елена Павлова
7 июня, 22:02
Копировать ссылку
Уничтожение электростанции в английском городке Рагли заставило футболистов забыть о мяче и вызвало резонанс в социальных сетях
Электростанция за секунду до разрушения/Фото Twitter Brian Clark
Электростанция за секунду до разрушения/Фото Twitter Brian Clark

Футбольный матч региональной лиги в английском городе Рагли был приостановлен после того, как под ногами футболистов содрогнулась земля. Оказалось, что неподалеку от поля в графстве Стаффордшир взорвалась электростанция. Ранее мы писали, что впервые с 1995 года Арсенал не увидят в Европе.

Читайте также: Судья боится за свою жизнь и просит не давать ему работу в Англии

Прямо во время поединка в небольшом промышленном городке прогремел взрыв, после чего четыре огромные бетонные трубы за считаные секунды превратились в кучу мусора. Игроки и болельщики на какое-то время забыли о футболе, заглядевшись на уничтожение электростанции. А финал инцидента фанаты встретили аплодисментами.

Отмечается, что это был контролируемый взрыв для демонтажа местной электростанции. Однако видеозапись уничтожения объекта вызвала немалый резонанс в социальных сетях.

Ранее в Англии остановили матч, чтобы футболист поел. Уэсли Фофана соблюдал Рамадан.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять