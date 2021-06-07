Взрыв электростанции прервал матч в Англии: невероятные кадры крушения гиганта

Уничтожение электростанции в английском городке Рагли заставило футболистов забыть о мяче и вызвало резонанс в социальных сетях

Электростанция за секунду до разрушения/Фото Twitter Brian Clark

Футбольный матч региональной лиги в английском городе Рагли был приостановлен после того, как под ногами футболистов содрогнулась земля. Оказалось, что неподалеку от поля в графстве Стаффордшир взорвалась электростанция. Ранее мы писали, что впервые с 1995 года Арсенал не увидят в Европе.

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Прямо во время поединка в небольшом промышленном городке прогремел взрыв, после чего четыре огромные бетонные трубы за считаные секунды превратились в кучу мусора. Игроки и болельщики на какое-то время забыли о футболе, заглядевшись на уничтожение электростанции. А финал инцидента фанаты встретили аплодисментами.

Отмечается, что это был контролируемый взрыв для демонтажа местной электростанции. Однако видеозапись уничтожения объекта вызвала немалый резонанс в социальных сетях.

Ранее в Англии остановили матч, чтобы футболист поел. Уэсли Фофана соблюдал Рамадан.