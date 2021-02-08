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Судья боится за свою жизнь и просит не давать ему работу в Англии

8 февраля, 17:07

Елена Павлова Елена Павлова

Один из лучших арбитров мира Майк Дин отказывается судить Премьер-лигу на этой неделе

Один из лучших арбитров Англии и Европы 52-летний Майк Дин попросил не назначать его на матчи предстоящего тура чемпионата Англии, так как он опасается за свою жизнь. При этом вчера впервые в мире футбольный матч мужчин судила полностью женская бригада.

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По информации Sky Sports, рефери получил смертельные угрозы от фанатов из-за своей работы, в связи с чем Дин обратился к руководству лиги с просьбой не судить поединки 24-го тура Премьер-лиги.

Арбитр Майк Дин и Томаш Соучек

Арбитр Майк Дин и Томаш Соучек / Фото: Reuters

Дин подвергся критике после того, как показал две красные карточки на прошлой неделе – защитнику "Саутгемптона" Яну Беднареку в поединке с "МЮ" (0:9) и полузащитнику "Вест Хэма" Томашу Соучеку в матче "Фулхэмом" (0:0) за непредумышленный удар соперника. Обе карточки были отменены после подачи апелляций командами.

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Отмечается, что в текущем сезоне АПЛ Майк Дин показал шесть красных карточек в английской Премьер-лиге. Это больше, чем любой другой рефери чемпионата Англии.

Ранее мы сообщали, что арбитр показал красную карточку собаке, выбежавшей на поле. Пес отказался уходить и поединок прошлось завершить досрочно.

Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

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