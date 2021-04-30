В Англии остановили матч, чтобы футболист покушал

Поединок между Лестером и Саутгемптоном был остановлен, чтобы Уэсли Фофана, который соблюдает Рамадан, смог перекусить

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги между Лестером и Саутгемптоном был прерван по оригинальной причине. Паузу сделали в середине первого тайма, чтобы защитник Уэсли Фофана покушал. Ранее мы писали, что в Англии хотят останавливать матчи во время Рамадана.

Реклама

На 29-й минуте судья прервал матч примерно на одну минуту, чтобы защитник Лестера Уэсли Фофана, который соблюдает Рамадан, смог подкрепиться. 20-летний француз подбежал к кромке поля, выпил бутылку сока и съел банан, после чего матч продолжился.

Читайте также: Шевченко не вошел в число кандидатов в Зал славы АПЛ

12 апреля начался Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только до восхода солнца и после заката.