Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Англии остановили матч, чтобы футболист покушал

30 апреля, 23:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поединок между Лестером и Саутгемптоном был остановлен, чтобы Уэсли Фофана, который соблюдает Рамадан, смог перекусить

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги между Лестером и Саутгемптоном был прерван по оригинальной причине. Паузу сделали в середине первого тайма, чтобы защитник Уэсли Фофана покушал. Ранее мы писали, что в Англии хотят останавливать матчи во время Рамадана.

Реклама

На 29-й минуте судья прервал матч примерно на одну минуту, чтобы защитник Лестера Уэсли Фофана, который соблюдает Рамадан, смог подкрепиться. 20-летний француз подбежал к кромке поля, выпил бутылку сока и съел банан, после чего матч продолжился.

Читайте также: Шевченко не вошел в число кандидатов в Зал славы АПЛ

В тренде
"Жить в СССР было неплохо": Андрей Шевченко вспомнил детство
Андрей Шевченко

12 апреля начался Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. В течение 30 дней верующие могут есть и пить только до восхода солнца и после заката.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять