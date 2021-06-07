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Вибух електростанції перервав матч в Англії: неймовірні кадри краху гіганта

Олена Павлова Олена Павлова
7 червня, 22:02
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Знищення електростанції в англійському містечку Раглі змусило футболістів забути про м'яч і викликало резонанс в соціальних мережах
Електростанція за секунду до руйнування/Фото Twitter Brian Clark
Електростанція за секунду до руйнування/Фото Twitter Brian Clark

Футбольний матч регіональної ліги в англійському місті Раглі був припинений після того, як під ногами футболістів здригнулася земля. Виявилося, що неподалік від поля в графстві Стаффордшир вибухнула електростанція. Раніше ми писали, що вперше з 1995 року Арсенал не побачать в Європі.

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Прямо під час поєдинку в невеликому промисловому містечку прогримів вибух, після чого чотири величезні бетонні труби за лічені секунди перетворилися в купу сміття. Гравці та вболівальники на якийсь час забули про футбол, задивившись на знищення електростанції. А фінал інциденту фанати зустріли оплесками.

Зазначається, що це був контрольований вибух для демонтажу місцевої електростанції. Однак відеозапис знищення об'єкту викликав чималий резонанс у соціальних мережах.

Раніше в Англії зупинили матч, щоб футболіст поїв. Уеслі Фофана дотримувався Рамадану.

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