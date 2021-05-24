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Впервые с 1995 года Арсенал не увидят в Европе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 мая, 10:19
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По итогам английской Премьер-лиги лондонский Арсенал занял восьмое место и впервые с 1995 года команда не выступит в еврокубках
Арсенал пропустит еврокубковые сезон
Арсенал пропустит еврокубковые сезон / Фото: Reuters

Вчера завершился чемпионат Англии по футболу. В драматической развязке Тоттенхэм вырвал победу у Лестера. Этот результат имел значение сразу для трех клубов.

Тоттенхэм обеспечил себе место в Лиге конференций. Лестер не попал в Лигу чемпионов. А Арсенал и вовсе оказался без еврокубков.

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"Канониры" финишировали на восьмой строчке турнирной таблицы и не попали в еврокубки впервые с 1995 года. Тогда команда заняла 12-е место в чемпионате Англии и пропустила еврокубковую кампанию 1995/96.

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