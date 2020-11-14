"Вратари Украины досадно ошибаются через раз": украинец с немецким опытом дает советы

Шиндер и не помнит, когда Германия так серьезно готовилась к какой-то сборной

Нападающий закарпатского "Миная" Антон Шиндер, который имеет опыт выступления в ряде немецких клубов, оценил шансы сборной Украины в матче с Германией в пятом туре Лиги наций. Поединок состоится 14 ноября в Лейпциге. Начало встречи в 21:45. Германия – Украина онлайн уже доступен на нашем сайте с самыми интересными подробностями встречи.

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"Даже и не припомню, когда в последний раз сборная Германии так серьезно готовилась к очередному испытанию на международной арене. Впрочем, немцы и не скрывают, что поединок с украинцами для них словно финальный, они должны побеждать, иначе о первом месте в группе можно забыть. Поэтому Йоахим Лев и мобилизовал все силы, хотя обе сборные не смогут выставить оптимальные составы", – цитирует Шиндера Meta-ratings.com.ua.

Антон Шиндер / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Нападающий считает немцев фаворитами поединка – исполнительское мастерство подопечных Лева повыше. Хотя и уверен, что тренерский штаб Андрея Шевченко постарается удивить какими-то домашними заготовками. Но с немцами ни в коем случае не стоит ввязываться в открытый футбол, лучше взять на вооружение тактику победного матча с Испанией в Киеве (1:0).

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Сборная Украины, Лунин и Михайличенко / Фото: Reuters

"Поскольку немцы будут наступать большими силами, то нужно постараться поймать их на стремительном контрвыпаде. Только, чтобы реализация не подвела. И еще я обратил внимание, что голкиперы сборной Украины допускают досадные ошибки через раз, поэтому в противостоянии с немцами "бабочки" не должны залететь в наши ворота", – сказал форвард.

Напомним, что накануне в сборной Украины обнаружили пять случаев заражения COVID-19. Положительные тесты сдали Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, а также администратор команды Вадим Комардин.

Смотрите, как Украина переиграла Испанию в Киеве

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