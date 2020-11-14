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Власти Германии решили судьбу матча с Украиной, но Шевченко раньше огласил заявку

14 ноября, 11:53

Елена Павлова Елена Павлова

В состав нашей команды вернулся Тарас Степаненко

Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на матч пятого тура Лиги наций против Германии, которая состоится 14 ноября в Лейпциге на стадионе "РБ Арена". Напомним, что из-за вспышки коронавируса в нашей команде встреча была под угрозой срыва, но власти города и Германии дали добро. Начало поединка – 21:45. Онлайн-трансляция Германия – Украина доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями матча.

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Главный тренер "желто-синих" рассчитывает сегодня на 20 игроков. При этом снова не нашлось места молодому вратарю "Ворсклы" Дмитрию Ризныку. Зато вернулся в заявку полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, который пропускал спарринг с Польшей – 0:2.

Тренировка сборной Украины

Тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

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Вратари: Пятов, Лунин, Панькив.
Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко.
Полузащитники: Степаненко, Малиновский, Марлос, Харатин, Зинченко, Макаренко, Зубков.
Нападающие: Яремчук, Мораес.

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Напомним, что накануне в сборной Украины обнаружили пять случаев заражения COVID-19. Положительные тесты сдали Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, а также администратор команды Вадим Комардин.

Напомним, что в начале ноябрьского сбора из-за коронавируса расположение команды покинул защитник "Динамо" Денис Попов.

Смотрите, как сборная Украины уступила Польше

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