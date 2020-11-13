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В сборной Украины пять случаев заражения COVID-19. Матч против Германии могут отменить

13 ноября, 19:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Завтра команда пройдет повторное тестирование на коронавирус

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча Лиги наций против Германии рассказал, что в команде обнаружены новые случаи заражения коронавируса, а сам поединок в Германии может быть отменен. Поэтому пресс-конференция наставника началась с опозданием, а сам Шева пришел на встречу с журналистами без игрока.

На данный момент пришли результаты тестов. В нашей группе был опять человек позитивных, из низх четыре – игрока. Игрока изолированы завтра нас ждет повторное тестирование. Пока мы ждем информацию от организаторов, УЕФА. Пока тренируемся", – сказал Шевченко.

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"Может ли матч был отменен? Нас поставили в известность, что мы должны м пройти повторные тесты завтра. Решение будут пронимать организаторы. сегодня в команде есть очаг", – добавил Шева.

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Смотрите, как Украина и Германия играли в Киеве:

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