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Впервые в истории! "Барселона" согласилась продаться чужакам

9 января, 17:49

Олег Люлька Олег Люлька

Чтобы выжить в условиях коронавируса, каталонцы предложили купить свои активы сторонним инвесторам

"Барселона" впервые в истории предложила купить долю в своем бизнесе сторонним инвесторам. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Forbes.

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"Барселона" предлагает создать новую дочернюю компанию, в которую войдут все активы клуба "за пределами поля": цифровые активы, расположенные в нескольких странах мира футбольные академии, мерчандайзинговый бизнес и другие. Каталонский клуб готов продать от 30% до 49% в новом предприятии инвесторам.

Это беспрецедентное решение, ведь с момента основания "Барселоны" все ее активы принадлежали только членам клуба.

Согласно инвестиционному проекту, годовая выручка предприятия составит 386 млн евро, а прибыль за 2024 и 2025 года будет не меньше 211 млн евро. В качестве консультанта по сделке выступает один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group.

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Антуан Гризманн, Рональд Куман и Лионель Месси / Фото: Reuters

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Пандемия коронавируса и ограничения на посещение спортивных мероприятий ударили по финансовому положению "Барселоны". Сезон 2019-2020 каталонцы завершили с убытком в €97 млн, из-за чего ее долги выросли вдвое и составили €488 млн. Общий доход клуба составил €855 млн – на €200 млн меньше прогноза, не учитывавшего, впрочем, влияние COVID-19.

Смотрите, как "Барселона" была разгромлена в ЛЧ "Ювентусом"

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