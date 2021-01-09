Вперше в історії! "Барселона" погодилася продатися чужинцям

Щоб вижити в умовах коронавірусу, каталонці запропонували купити свої активи стороннім інвесторам

"Барселона" вперше в історії запропонувала купити частку в своєму бізнесі стороннім інвесторам. Про це з посиланням на Bloomberg повідомляє Forbes.

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"Барселона" пропонує створити нову дочірню компанію, до якої увійдуть усі активи клубу "за межами поля": цифрові активи, розташовані в кількох країнах світу футбольні академії, мерчандайзинговий бізнес та інше. Каталонський клуб готовий продати від 30% до 49% в новому підприємстві інвесторам.

Це безпрецедентне рішення, адже з часу заснування "Барселони" все її активи належали тільки членам клубу.

Згідно з інвестиційним проектом, річна виручка підприємства складе 386 млн євро, а прибуток за 2024 і 2025 року буде не меншим за 211 млн євро. Консультантом з угоди є один з найбільших у світі інвестиційних банків Goldman Sachs Group.

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Пандемія коронавірусу і обмеження на відвідування спортивних заходів вдарили по фінансовому становищу "Барселони". Сезон 2019-2020 каталонці завершили зі збитками в €97 млн, через що її борги зросли вдвічі і склали €488 млн. Загальний дохід клубу склав €855 млн – на €200 млн менше за прогноз, що, втім, не враховував вплив COVID-19.

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